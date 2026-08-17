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Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ: що про нього відомо

19:58 17.08.2026 Пн
2 хв
Новий командувач Сил логістики захищає Україну від початку війни
aimg Іван Носальський
Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ: що про нього відомо Фото: Юрій Погрібний (armyinform.com.ua)
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Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного командувачем Сил логістики ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний указ голови української держави.

"Призначити Погрібного Юрія Івановича командувачем Сил логістики Збройних сил України", - йдеться в указі.

Іншим указом президент звільнив Володимира Карпенка з посади командувача Сил логістики.

Юрій Погрібний

Юрію Погрібному 41 рік. Він родом із Сумської області.

У 2007 році закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького.

Військову службу розпочав у 55-й окремій артилерійській бригаді, де пройшов шлях від командира взводу до заступника командира дивізіону. У 2014 році Погрібний зустрів початок війни у складі цієї ж бригади, яка брала участь у звільненні Слов'янська, Краматорська, Лимана та інших населених пунктів на сході України.

У 2020 році Погрібний очолив 532 окремий ремонтно-відновлювальний полк, який забезпечував Харківський, Донецький та Запорізький напрямки.

2024 року він здобув оперативно-стратегічну освіту в Національному університеті оборони України, після чого став начальником озброєння оперативного командування "Схід".

Пізніше Погрібний почав виконувати обов'язки командувача Сил логістики ЗСУ.

Сили логістики відповідають, зокрема, за забезпечення військ озброєнням, боєприпасами, технікою, пальним та продовольством, а також за ремонт військової техніки.

Таке призначення відбулося після того, як президент України Володимир Зеленський обговорив кадрові питання з головкомом Михайлом Драпатим .

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