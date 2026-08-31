Зеленський призначив нового в.о. голови Держприкордонслужби
Президент України Володимир Зеленський призначив заступника голови Державної прикордонної служби Вадима Ченчика тимчасовим виконувачем обов'язків керівника відомства.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт президента України.
Новий керівник Держприкордонслужби
Володимир Зеленський 31 серпня підписав указ №837/2026 про тимчасове призначення Вадима Ченчика керівником Державної прикордонної служби України.
Згідно з документом, заступник голови ДПСУ Вадим Ченчик тимчасово виконуватиме обов'язки голови відомства. Документ набрав чинності у день його підписання.
Вавринюка звільнено від обов'язків
Того ж дня президент підписав указ №836/2026, яким Валерія Вавринюка було звільнено від виконання обов'язків голови Державної прикордонної служби України.
Таким чином, тимчасове керівництво відомством передано його заступнику Вадиму Ченчику.
Що відомо про Вадима Ченчика
У відкритих джерелах наголошено, що Вадим Ченчик – український військовослужбовець, генерал-майор, заступник голови Державної прикордонної служби України. Народився 15 листопада 1972 року у селищі Катеринопіль Черкаської області.
Ченчик має три вищі освіти. 1994 року він закінчив Львівську політехніку, 1998 року – Академію прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, а 2006 року – Харківський національний педагогічний університет.
Військову службу розпочав у 1994 році. У різні роки обіймав офіцерські та керівні посади у прикордонних підрозділах, зокрема очолював Мостиський та Мукачівський прикордонні загони. Також працював на керівних посадах у Східному та Західному регіональних управліннях Держприкордонслужби.
У 2019 році Ченчика було призначено заступником голови Державної прикордонної служби України. У 2022 році йому надали військове звання генерал-майора.
У 2011 році Ченчика було нагороджено медаллю "За військову службу Україні".
Нагадуємо, що президент Володимир Зеленський призначив нових суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати. Посади отримали 11 суддів ВАКС та п'ять суддів апеляційної інстанції. Рішення необхідне для виконання умов, пов'язаних із подальшим наданням Україні фінансової підтримки з боку ЄС у розмірі 250–300 млн. євро.