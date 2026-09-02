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Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ

13:51 02.09.2026 Ср
2 хв
Глава держави також звільнив з посади попереднього командувача
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ Фото: Святослав Заїць (facebook_com_20armycorps)
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В середу, 2 вересня, Святослава Заїцю було призначено новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента Володимира Зеленського.

"Призначити Заїця Святослава Анатолійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України", - йдеться у документі.

Іншим указом глава держави звільнив з посади попереднього командувача Сухопутних військ.

"Звільнити Шаповалова Геннадія Миколайовича з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України", - сказано в указі президента.

Що відомо про Святослава Заїця

Святослав Заїць - виходець з Десантно-штурмових військ ЗСУ. У 2014 році він перебував на навчаннях в окупованому згодом Криму, коли Росія ввела на півострів свої війська.

Тоді Заїць командував розвідувальною ротою 25-ї повітрянодесантної бригади, у складі якої було близько сотні військових. Протягом місяця українські десантники залишалися заблокованими, однак відмовилися виконувати вимоги російських окупантів.

Зрештою Заїць вивів підрозділ на материкову Україну та продовжив службу в ДШВ.

Згодом він став начальником штабу - заступником командира 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У грудні 2016 року Заїця нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Відзнаку він отримав за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність, самовідданість та високий професіоналізм під час виконання військового обов’язку.

У квітні 2026 року Святослава Заїця призначили командувачем 20-го армійського корпусу. Його попередник Віктор Ніколюк очолив Оперативне командування "Схід".

Нагадаємо, 31 серпня Зеленський звільнив Олександра Камишіна від виконання обов’язків радника президента зі стратегічних питань.

Зазначимо, того ж дня Зеленський призначив заступника голови Держприкордонслужби Вадима Ченчика тимчасовим виконувачем обов'язків керівника відомства.

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