Дмитрий Ткаченко стал новым командующим Силами поддержки Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского № 1144/2026.
Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Дмитрия Ткаченко новым командующим Сил поддержки Вооруженных сил Украины.
"Назначить Ткаченко Дмитрия Васильевича командующим Сил поддержки Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.
Другим своим указом президент уволил с должности Сил поддержки Дмитрия Герегу.
Сначала Герега был назначен командующим Сил поддержки приказом министра обороны от 9 августа 2021, а 4 марта 2024 был уволен указом президента с этой должности.
В мае 2024 года Зеленский снова назначил командующим Сил поддержки Вооруженных сил Дмитрия Герегу.
Силы поддержки Вооруженных Сил Украины – это отдельный род сил, объединяющий пять важных компонентов:
Каждый из этих компонентов играет ключевую роль в обеспечении боеспособности украинской армии на фронте.
Ранее РБК-Украина писало, что 2 сентября Святослав Заиц был назначен новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, 31 августа Зеленский назначил заместителя председателя Госпогранслужбы Вадима Ченчика временным исполняющим обязанности руководителя ведомства.
Также 17 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Погребного командующим Силами логистики ВСУ.