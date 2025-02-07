Зеленський звільнив свого уповноваженого з гарантій безпеки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.

"Звільнити Мойсюка Євгена Георгійовича з посади спеціального уповноваженого президента України з реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони України", - сказано в указі.

Що відомо про Мойсюка

Варто зауважити, що Мойсюк обіймав посаду спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародний гарантій безпеки та розвитку Сил оборони України трохи менше року. Він був призначений Зеленським 13 лютого 2024-го року.

Мойсюк у 2004-2005 рр. проходив службу в Іраку у складі українського миротворчого контингенту. При цьому з 2008 до 2009 року він був у складі миротворчої місії в Косово.

У 2012 році Мойсюк став командиром першого парашутно-десантного батальйону.

Брав активну участь у війні з російськими окупантами ще з 2014 року. У грудні 2014 року керував обороною Донецького аеропорту.

21 липня 2019 року Мойсюк став командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Цього ж року йому надали звання генерал-лейтенанта.

У 2021 році отримав посаду заступника головнокомандувача ЗСУ.

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