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Зеленський змінив склад РНБО

Вівторок 04 лютого 2025 21:39
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Зеленський змінив склад РНБО Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський указом змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Туди введено голову Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: на часткову зміну статті 1 указу президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України"… увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Проніна Філіпа Євгеновича - голову Державної служби фінансового моніторингу України", - сказано у документі.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Кабінет міністрів призначив Філіпа Проніна головою Державної служби фінансового моніторингу України. Перед цим він очолював Полтавську обласну військову адміністрацію.

Раніше президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). З нього виведено Ігоря Черкаського.

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