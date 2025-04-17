Зеленський призначив нових керівників Сумської та Луганської ОВА

Президент України змінив начальників Сумської та Луганської обласних військових адміністрації. Новими керівниками ОВА стали Олег Григоров та Олексій Харченко відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтернет-представництво президента України.

Пізно ввечері були оприлюднені відповідні укази глави держави з рішеннями щодо змін керівництва Сумської та Луганської ОВА.

Зміна керівництва Сумської ОВА

Так, в президентському указі №245/2025 вказується про призначення Олега Олексійовича Григорова головою Сумської обласної державної (військової) адміністрації.

Перед тим, сьогодні ввечері, 17 січня, глава держави звільнив з відповідної посади Володимира Артюха.

Луганська ОВА отримала нового керівника

Крім того, в указі №244/2025, підписаним президентом, йдеться про призначення Олексія Андрійовича Харченка начальником Луганської обласної державної (військової) адміністрації.

Додамо, раніше сьогодні, 17 квітня, глава держави підписав указ №241/2025 про звільнення Артема Лисогора з посади глави Луганської ОВА.

Нагадаємо, Лисогор перед тим був заступником начальника ГУ Національної поліції Житомирської області. З жовтня 2021 року по червень 2022 року він був відряджений на схід України для виконання обов'язків заступника командувача Об'єднаних сил із задіяння сил і засобів підрозділів Нацполіції.

Також нагадаємо, що Лисогор був керівником Луганської ОВА майже рівно два роки.

Зміна глави Сумської ОВА

Нагадаємо, ввечері у четвер стало відомо, що президент підписав указ про звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської ОВА. Варто зауважити, що це сталося через кілька днів після російського ракетного удару по центру Сум (ворог вдарив по місту балістикою 13 квітня, на Вербну неділю).

Перед тим уряд погодив звільнення Артюха з посади керівника Сумської ОВА. Вказувалося, що уряд також погодив, цю посаду займе Олег Григоров, який є генералом поліції третього рангу.

Також РБК-Україна писало, що Григоров обіймав посаду заступника начальника Головного управління Національної поліції Сумської області, а пізніше аналогічну посаду у ГУ НП Запорізької області.

Додамо, що Григорова призначили начальником Головного управління Національної поліції Луганської області у січні 2021 року.