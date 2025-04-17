Зеленский назначил новых руководителей Сумской и Луганской ОВА

Президент Украины сменил начальников Сумской и Луганской областных военных администраций. Новыми руководителями ОВА стали Олег Григоров и Алексей Харченко соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интернет-представительство президента Украины.

Поздно вечером были обнародованы соответствующие указы главы государства с решениями о смене руководства Сумской и Луганской ОВА.

Смена руководства Сумской ОГА

Так, в президентском указе №245/2025 указывается о назначении Олега Алексеевича Григорова главой Сумской областной государственной (военной) администрации.

Перед тем, сегодня вечером, 17 января, глава государства уволил с соответствующей должности Владимира Артюха.

Луганская ОВА получила нового руководителя

Кроме того, в указе №244/2025, подписанным президентом, говорится о назначении Алексея Андреевича Харченко начальником Луганской областной государственной (военной) администрации.

Ранее сегодня, 17 апреля, глава государства подписал указ №241/2025 об увольнении Артема Лысогора с должности главы Луганской ОВА.

Напомним, Лысогор до этого был заместителем начальника ГУ Национальной полиции Житомирской области. С октября 2021 по июнь 2022 он был откомандирован на восток Украины для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенных сил по задействованию сил и средств подразделений Нацполиции.

Также напомним, что Лысогор был руководителем Луганской ОВО почти ровно два года.

Смена главы Сумской ОВА

Напомним, вечером в четверг стало известно, что президент подписал указ об увольнении Владимира Артюха с должности главы Сумской ОВА. Стоит заметить, что это произошло через несколько дней после российского ракетного удара по центру Сум (враг ударил по городу баллистикой 13 апреля, на Вербное воскресенье).

Перед тем правительство согласовало увольнение Артюха с должности руководителя Сумской ОГА. Указывалось, что правительство также согласовало, эту должность займет Олег Григоров, который является генералом полиции третьего ранга.

Также РБК-Украина писало, что Григоров занимал должность заместителя начальника Главного управления Национальной полиции Сумской области, а позже аналогичную должность в ГУ НП Запорожской области.

Добавим, что Григорова назначили начальником Главного управления Национальной полиции Луганской области в январе 2021 года.