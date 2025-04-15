Голову Сумської ОВА Артюха знімають з посади після обстрілу: що відомо

Голову Сумської ОВА Володимира Артюха звільнять з посади, уряд вже погодив рішення. Це сталося після смертоносного ракетного удару РФ по Сумах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у парламенті Тараса Мельничука в Telegram.

При цьому ЗМІ відзначили, що Григоров на початку року подав декларацію до НАЗК з приводу переходу на іншу посаду.

Варто додати, що про призначення Григорова на посаду голови Сумської ОВА місцеві ЗМІ повідомляли ще у лютому 2025 року. У мережі писали, що Володимир Артюх подав заяву про звільнення.

У січні 2021 року Григоров перейшов на посаду начальника Головного управління Національної поліції Луганської області.

Олег Григоров - генерал поліції третього рангу. Раніше він був заступником начальника Головного управління Національної поліції Сумської області, а після обіймав посаду заступника начальника ГУ НП у Запорізькій області

Уряд також погодив призначення Олега Григорова на посаду голови Сумської ОВА. Очікуються укази президента Володимира Зеленського щодо звільнення Артюха та призначення Григорова.

Як зазначив Мельничук, Кабінет міністрів погодив звільнення Володимира Артюха з посади начальника Сумської обласної військової адміністрації.

Ракетний удар РФ по Сумах

Нагадаємо, у Вербну неділю, 13 квітня, російські війська завдали ракетного удару по центру міста Суми. Ворог випустив дві балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької та Курської областей.

Як зазначала місцева влада, РФ атакувала Суми ракетою з касетними боєприпасами, ворожа ракета вибухнула у повітрі.

У момент атаки у центрі міста перебувало багато людей. Внаслідок атаки загинули понад 30 осіб. Найбільше жертв було у тролейбусі, які проїжджав поблизу місця атаки.

Станом на 15 квітня Сумська міська рада повідомила, що кількість постраждалих зросла до 125 осіб, десятки поранених перебувають у лікарнях, зокрема діти. Більше про наслідки ракетного удару РФ по місту Суми - у матеріалі РБК-Україна.

Мер сусіднього Конотопа Артем Семеніхін звинуватив голову Сумської ОВА Володимира Артюха в тому, що той організував нагородження військових 117 бригади Територіальної оборони ЗСУ у центрі Сум.

Останній стверджує, що не був ініціатором заходу із нагородження.

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