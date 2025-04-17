Зеленський звільнив голову Сумської ОВА Артюха після атаки РФ

Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Артюха з посади голови Сумської ОВА. Це сталося після російського удару балістичними ракетами по центру Сум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ, опублікований на сайті Офісу президента.

Варто додати, що місцеві ЗМІ ще у лютому 2025 року прогнозували кадрові зміни у керівництві Сумської ОВА. У мережі повідомляли, що нібито Артюх вже тоді написав заяву на звільнення, а Григоров готується до призначення.

Григорова призначили начальником Головного управління Національної поліції Луганської області у січні 2021 року.

Олег Григоров є генералом поліції третього рангу. Раніше він обіймав посаду заступника начальника Головного управління Національної поліції Сумської області, а пізніше аналогічну посаду у ГУ НП Запорізької області.

Раніше уряд погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної військової адміністрації. На цю посаду призначать Олега Григорова, рішення вже погодив уряд України.

"Звільнити Артюха Володимира Миколайовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - сказано в указі №242/2025.

Указ був підписаний у четвер, 17 квітня.

Обстріл міста Суми

Звільнення Артюха сталося після смертоносного удару російських окупантів по центру міста Суми у Вербну неділю, 13 квітня. Армія РФ випустила дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької та Курської областей.

Було влучання у центр міста, де у момент атаки було багато людей. За словами представників місцевої влади, росіяни застосували ракету з касетними боєприпасами.

Відомо, що внаслідок російської атаки загинули 35 осіб, ще 125 людей постраждали. Десятки поранених досі перебувають у лікарнях, серед них діти. За даними Сумської міськради, семеро осіб у важкому стані.

Варто зазначити, що в день обстрілу мер Конотопа Артем Семеніхін звинуватив Володимира Артюха в організації нагородження військових 117 бригади Територіальної оборони ЗСУ у центрі міста Суми. Він закликав очільник ОВА піти у відставку.

Сам Артюх заперечив, що був ініціатором заходу із нагородження військовослужбовців 13 квітня.

Додамо, що Володимир Артюх - генерал-лейтенант Збройних сил України. Він обіймав посаду голови Сумської ОВА з квітня 2023 року.

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