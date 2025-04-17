Зеленський звільнив начальника Херсонської МВА Мрочка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Президент видав розпорядження №44/2025-рп про звільнення Романа Мрочка з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.

"Звільнити Мрочка Романа Миколайовича з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області", - йшлось в розпорядженні.

Що відомо про Мрочка

Зауважимо, що Роман Мрочко пробув на посаді голови Херсонської міської військової адміністрації трішки більш як два роки, адже Зеленський призначив його в березня 2023 року.

До цього він обіймав посаду заступника військового прокурора Південного регіону України.

Варто зауважити, що у лютому 2022 року після початку повномасштабної війни став начальником групи проведення службових розслідувань вінницького зонального відділу військової служби правопорядку.

А у серпні 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил України.