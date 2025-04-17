Зеленський звільнив начальника Херсонської МВА Мрочка
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 17 квітня, звільнив начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
Президент видав розпорядження №44/2025-рп про звільнення Романа Мрочка з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.
"Звільнити Мрочка Романа Миколайовича з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області", - йшлось в розпорядженні.
Що відомо про Мрочка
Зауважимо, що Роман Мрочко пробув на посаді голови Херсонської міської військової адміністрації трішки більш як два роки, адже Зеленський призначив його в березня 2023 року.
До цього він обіймав посаду заступника військового прокурора Південного регіону України.
Варто зауважити, що у лютому 2022 року після початку повномасштабної війни став начальником групи проведення службових розслідувань вінницького зонального відділу військової служби правопорядку.
А у серпні 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил України.
Варто також нагадати, що днями Мрочко потрапив під ворожий обстріл.
Зеленський звільнив главу Сумської ОВА
Нагадаємо, що раніше сьогодні Зеленський також звільнив Володимира Артюха з посади голови Сумської ОВА. Це сталося після російського удару балістичними ракетами по центру Сум.
Детальніше про цю ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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