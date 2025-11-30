ua en ru
Вс, 30 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский назначил Маркарову советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций

Воскресенье 30 ноября 2025 13:21
UA EN RU
Зеленский назначил Маркарову советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций Фото: Оксана Маркарова (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего посла Украины в США Оксану Маркарову своим советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"С сегодняшнего дня Оксана Маркарова продолжит помогать нашему государству как мой советник по вопросам восстановления Украины и инвестиций. Мы обязательно защитим нашу независимость и право Украины быть суверенным европейским государством", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что его команда обеспечивает Украине способность защищаться и в ежедневном режиме уже почти 4 года противостоять полномасштабной российской агрессии.

Также, несмотря на все сложности, обеспечивает Украине необходимое оружие, системы ПВО, достаточный ресурс для внутренней устойчивости.

"Но, кроме фундаментальной цели защиты независимости и ежедневной работы ради выживания Украины, имеем долгосрочную цель - обеспечить для Украины возможность отстроиться после боевых действий и восстановить нормальное экономическое развитие. Это задача для правительства Украины, всех наших институтов, украинского бизнеса, и считаю, что каждый, кто может помочь в этом Украине, должен помогать", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что рад, что Маркарова остается в его команде.

В Офисе президента отметили, что Маркарова имеет значительный опыт в управлении публичными финансами и частным капиталом, а также в привлечении инвестиций.

Во время работы на руководящих должностях в Министерстве финансов Украины она создала правительственное агентство UkraineInvest и Фонд поддержки стартапов.

Советник будет консультировать президента по вопросам, связанным с улучшением бизнес-климата, усилением финансовой устойчивости государства, привлечением инвестиций и планированием восстановления вместе со стратегическими партнерами Украины.

Напомним, с 2021 по 2025 год Оксана Маркарова была послом Украины в США. В 2018-2020 годах занимала должность министра финансов.

Президент Владимир Зеленский уволил ее с должности посла в США в июле этого года.

В то же время Зеленский предложил Маркаровой остаться в его команде.

Как объяснял увольнение Маркаровой министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, у каждого дипломата "есть ротационный цикл".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Оксана Маркарова
Новости
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
Аналитика
Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву