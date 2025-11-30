Зеленский назначил Маркарову советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего посла Украины в США Оксану Маркарову своим советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"С сегодняшнего дня Оксана Маркарова продолжит помогать нашему государству как мой советник по вопросам восстановления Украины и инвестиций. Мы обязательно защитим нашу независимость и право Украины быть суверенным европейским государством", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что его команда обеспечивает Украине способность защищаться и в ежедневном режиме уже почти 4 года противостоять полномасштабной российской агрессии.

Также, несмотря на все сложности, обеспечивает Украине необходимое оружие, системы ПВО, достаточный ресурс для внутренней устойчивости.

"Но, кроме фундаментальной цели защиты независимости и ежедневной работы ради выживания Украины, имеем долгосрочную цель - обеспечить для Украины возможность отстроиться после боевых действий и восстановить нормальное экономическое развитие. Это задача для правительства Украины, всех наших институтов, украинского бизнеса, и считаю, что каждый, кто может помочь в этом Украине, должен помогать", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что рад, что Маркарова остается в его команде.

В Офисе президента отметили, что Маркарова имеет значительный опыт в управлении публичными финансами и частным капиталом, а также в привлечении инвестиций.

Во время работы на руководящих должностях в Министерстве финансов Украины она создала правительственное агентство UkraineInvest и Фонд поддержки стартапов.

Советник будет консультировать президента по вопросам, связанным с улучшением бизнес-климата, усилением финансовой устойчивости государства, привлечением инвестиций и планированием восстановления вместе со стратегическими партнерами Украины.