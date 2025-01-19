Зеленський призначив командувача ОК "Південь" на нову посаду: чим він займатиметься
Президент України Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова на нову посаду. Він буде координувати військову допомогу Україні у Вісбадені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.
"... бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з нашими партнерами у Вісбадені, його завдання - це координація безпекової допомоги Україні", - зазначив президент.
Варто нагадати, що у німецькому Вісбадені знаходиться місце дислокації командування НАТО з надання допомоги та тренування для України (NSATU). Відкриття цього центру було одним з ключових зобов'язань, прийнятих членами НАТО на саміті Альянсу в липні 2024 року.
Раніше ЗМІ повідомляли, що створення нового центру у Вісбадені затягується. Генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що очікує на запуск роботи центру до кінця 2024 року.
Хто такий Шаповалов
Геннадій Шаповалов - бригадний генерал, який пройшов шлях від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Звання бригадного генерала він отримав у 2022 році.
Крім того, Шаповалов закінчив Військовий коледж Армії США.
У квітні 2024 року Геннадія Шаповалова призначили командувачем Оперативного командування "Південь". На цій посаді він замінив Андрія Ковальчука, який очолив Військову академію Одеси.
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