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Рютте очікує, що новий центр НАТО для допомоги Україні запрацює до кінця року

Брюссель, Середа 04 грудня 2024 15:10
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Рютте очікує, що новий центр НАТО для допомоги Україні запрацює до кінця року Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Новий центр НАТО у Німеччині, який займається допомогою Україні, може запрацювати найближчим часом. Роботу хочуть запустити до кінця цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте після зустрічі міністрів країн Альянсу.

"Я очікую, що нове командування НАТО у Вісбадені з підготовки та допомоги Україні запрацює повністю до кінця цього року", - сказав він.

За словами Рютте, міністри НАТО також обговорили постачання боєприпасів та засобів ППО Україні, оскільки Росія посилює свої атаки.

Генсек наголосив, що члени Альянсу працюють над виконанням фінансової обіцянки у 40 млрд євро на безпекову допомогу Україні у 2024 році.

Міністри країн НАТО також обговорили заходи для протидії російським диверсіям та кібератакам. Серед них посилений обмін розвідданими, більше навчань, захист критичної інфраструктури, кіберзахист і жорсткіші дії проти російського тіньового флоту кораблів, що експортують нафту.

Центр з допомоги Україні

Нагадаємо, у німецькому Вісбадені знаходиться місце дислокації командування НАТО з надання допомоги та тренування для України (NSATU).

Як зазначає Bloomberg, створення нового центру НАТО для допомоги Україні затягується. Командування НАТО з надання допомоги та навчання безпеки для України мало відкритися у Вісбадені цієї осені з 700 співробітниками. Натомість центр все ще нарощує свою чисельність, маючи в штаті кілька сотень людей.

Створення цього центру було одним з ключових зобов'язань, прийнятих членами НАТО на саміті Альянсу в липні.

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