Зеленский назначил командующего ОК "Юг" на новую должность: чем он будет заниматься
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на новую должность. Он будет координировать военную помощь Украине в Висбадене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.
"... бригадный генерал Геннадий Шаповалов будет работать с нашими партнерами в Висбадене, его задача - это координация помощи Украине", - отметил президент.
Стоит напомнить, что в немецком Висбадене находится место дислокации командования НАТО по оказанию помощи и учениях для Украины (NSATU). Открытие этого центра было одним из ключевых обязательств, принятых членами НАТО на саммите Альянса в июле 2024 года.
Ранее СМИ сообщали, что создание нового центра в Висбадене затягивается. Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что ожидает запуск работы центра до конца 2024 года.
Кто такой Шаповалов
Геннадий Шаповалов - бригадный генерал, который прошел путь от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Звание бригадного генерала он получил в 2022 году.
Кроме того, Шаповалов окончил Военный колледж Армии США.
В апреле 2024 года Геннадия Шаповалова назначили командующим Оперативного командования "Юг". На этой должности он сменил Андрея Ковальчука, который возглавил Военную академию Одессы.
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