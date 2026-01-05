UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП

Фото: перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента України. Відповідний указ вже оприлюднено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Офісу президента.

"Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником керівника Офісу Президента України", - сказано в опублікованому указі.

До цього Кислиця був першим заступником міністра іноземних справ України Андрія Сибіги. Цю посаду він отримав трохи менше, ніж рік тому - в лютому 2025 році. До призначення заступником Сибіги Кислиця довгий час представляв Україну в Організації Об'єднаних націй (ООН).

Нагадаємо, ще 3 січня Зеленський сказав, що перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента. Його завданням буде синхронізація роботи ОПУ з Міністерством закордонних справ та участь у переговорному процесі.

Кадрові ротації в рамках оголошеного Зеленським "великого перезавантаження", за планами президента, торкнуться всієї системи влади, правоохоронних органів, сфери безпеки та оборони. Призначення Кислиці - один з елементів "перезавантаження".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийОфіс президента