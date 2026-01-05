Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП

Нагадаємо, ще 3 січня Зеленський сказав, що перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента. Його завданням буде синхронізація роботи ОПУ з Міністерством закордонних справ та участь у переговорному процесі.

Кадрові ротації в рамках оголошеного Зеленським "великого перезавантаження", за планами президента, торкнуться всієї системи влади, правоохоронних органів, сфери безпеки та оборони. Призначення Кислиці - один з елементів "перезавантаження".