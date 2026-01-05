RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП

Фото: первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса президента Украины. Соответствующий указ уже обнародован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем руководителя Офиса Президента Украины", - сказано в опубликованном указе.

До этого Кислица был первым заместителем министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Эту должность он получил чуть меньше, чем год назад - в феврале 2025 года. До назначения заместителем Сибиги Кислица долгое время представлял Украину в Организации Объединенных наций (ООН).

Напомним, еще 3 января Зеленский сказал, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента. Его задачей будет синхронизация работы ОПУ с Министерством иностранных дел и участие в переговорном процессе.

Кадровые ротации в рамках объявленной Зеленским "большой перезагрузки", по планам президента, коснутся всей системы власти, правоохранительных органов, сферы безопасности и обороны. Назначение Кислицы - один из элементов "перезагрузки".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийОфис президента