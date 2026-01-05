Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП

Напомним, еще 3 января Зеленский сказал, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента. Его задачей будет синхронизация работы ОПУ с Министерством иностранных дел и участие в переговорном процессе.

Кадровые ротации в рамках объявленной Зеленским "большой перезагрузки", по планам президента, коснутся всей системы власти, правоохранительных органов, сферы безопасности и обороны. Назначение Кислицы - один из элементов "перезагрузки".