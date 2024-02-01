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Зеленський призначив керівника СБУ в Донецькій та Луганській областях

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський призначив керівника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Відповідно до указу №38/2024, Надточія Олександра Миколайовича призначено начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 31 січня, президент звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

Також нещодавно було призначено нового голову Центру протидії дезінформації й голів Рівненської та Донецької обласних військових адміністрацій.

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