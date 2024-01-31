Зеленський звільнив начальника департаменту СБУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №37/2024 , опублікований на сайті Офісу президента.

Сьогодні, 31 січня, на сайті ОП з'явився указ Зеленського про звільнення Романа Семенченка.

"Звільнити Семенченка Романа Юрійовича з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Що відомо про Семенченка

розпочав кар'єру в органах СБУ у 1993 році;

протягом двох років обіймав посаду заступника начальника УСБУ в Дніпропетровській області;

у 2013 році був призначений начальником управління СБУ в Житомирській області;

з 11 жовтня 2019 року обіймав посаду уповноваженого президента України з питань контролю за діяльністю СБУ.

Ми повідомляли, що 27 жовтня 2022 року Зеленський призначив Семенченка на посаду голови Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

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