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Зеленський звільнив начальника департаменту СБУ

Україна, Середа 31 січня 2024 19:52
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Зеленський звільнив начальника департаменту СБУ Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №37/2024, опублікований на сайті Офісу президента.

Сьогодні, 31 січня, на сайті ОП з'явився указ Зеленського про звільнення Романа Семенченка.

"Звільнити Семенченка Романа Юрійовича з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Що відомо про Семенченка

  • розпочав кар'єру в органах СБУ у 1993 році;

  • протягом двох років обіймав посаду заступника начальника УСБУ в Дніпропетровській області;

  • у 2013 році був призначений начальником управління СБУ в Житомирській області;

  • з 11 жовтня 2019 року обіймав посаду уповноваженого президента України з питань контролю за діяльністю СБУ.

Ми повідомляли, що 27 жовтня 2022 року Зеленський призначив Семенченка на посаду голови Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

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Володимир Зеленський Служба безпеки України
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