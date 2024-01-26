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Зеленський призначив нового голову Центру протидії дезінформації

П'ятниця 26 січня 2024 20:50
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Зеленський призначив нового голову Центру протидії дезінформації Фото: Андрій Коваленко (instagram.com/andrii___kovalenko)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Центру протидії дезінформації. Ним став Андрій Коваленко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ голови держави, який був опублікований на сайті Офісі президента.

"Призначити Коваленка Андрія Валерійовича керівником Центру протидії дезінформації", - йдеться в указі.

Зазначимо, що Зеленський спеціально для його призначення указом №28/2024 дозволив військовим обіймати цю посаду.

Андрій Коваленко

Лейтенант Сил оборони. До нового призначення Коваленко обіймав посаду заступника керівника Центру протидії дезінформації при РНБО.

Закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка, магістр соціолог (2006 - 2012 роки). Трудову діяльність розпочав наприкінці 2010 року на посаді журналіста.

З травня 2020-го року обіймав посади спеціаліста з комунікацій у Державному агентстві рибного господарства та Державній інспекції містобудування.

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