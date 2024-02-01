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Зеленский назначил руководителя СБУ в Донецкой и Луганской областях

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский назначил руководителя Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

В соответствии с указом №38/2024, Надточий Александр Николаевич назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 31 января, президент уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Также недавно был назначен новый глава Центра противодействия дезинформации и главы Ровенской и Донецкой областных военных администраций.

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