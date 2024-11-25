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Зеленський призначив голову Сумської МВА

Понеділок 25 листопада 2024 13:14
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Зеленський призначив голову Сумської МВА Фото: Сергій Кривошеєнко, голова Сумської міської військової адміністрації (smr.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Кривошеєнка новим начальником Сумської міської військової адміністрації (МВА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження президента України.

"Призначити Кривошеєнка Сергія Володимировича начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області", - зазначається у розпорядженні.

Олексій Дрозденко, який обіймав посаду начальника з листопада 2023 року, був звільнений відповідно до нового розпорядження. Кривошеєнко з серпня 2024 року працював його заступником.

Сергій Кривошеєнко

Новий керівник родом із Донецька, має три вищі освіти - інженерну, юридичну та економічну. У січні 2022 року він завершив навчання в Запорізькому національному університеті.

Має досвід роботи на керівних посадах.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський на початку листопада призначив голів Волинської та Закарпатської обласних військових адміністрацій (ОВА).

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