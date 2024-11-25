Зеленский назначил главу Сумской ГВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение президента Украины.

"Назначить Кривошеенко Сергея Владимировича начальником Сумской городской военной администрации Сумского района Сумской области", - говорится в распоряжении.

Алексей Дрозденко, занимавший должность начальника с ноября 2023 года, был уволен в соответствии с новым распоряжением . Кривошеенко с августа 2024 года работал его заместителем.

Сергей Кривошеенко

Новый руководитель родом из Донецка, имеет три высших образования - инженерное, юридическое и экономическое. В январе 2022 года он завершил обучение в Запорожском национальном университете.

Имеет опыт работы на руководящих должностях.