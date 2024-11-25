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Зеленский назначил главу Сумской ГВА

Понедельник 25 ноября 2024 13:14
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Зеленский назначил главу Сумской ГВА Фото: Сергей Кривошеенко, глава Сумской городской военной администрации (smr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Кривошеенко новым начальником Сумской городской военной администрации (МВА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение президента Украины.

"Назначить Кривошеенко Сергея Владимировича начальником Сумской городской военной администрации Сумского района Сумской области", - говорится в распоряжении.

Алексей Дрозденко, занимавший должность начальника с ноября 2023 года, был уволен в соответствии с новым распоряжением . Кривошеенко с августа 2024 года работал его заместителем.

Сергей Кривошеенко

Новый руководитель родом из Донецка, имеет три высших образования - инженерное, юридическое и экономическое. В январе 2022 года он завершил обучение в Запорожском национальном университете.

Имеет опыт работы на руководящих должностях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский в начале ноября назначил глав Волынской и Закарпатской областных военных администраций (ОВА).

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