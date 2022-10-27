Зеленський призначив голову Департаменту захисту національної державності СБУ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Новим начальником Департаменту захисту національної державності СБУ став уповноважений з питань контролю за діяльністю СБУ Роман Семенченко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно президент також змінив склад РНБО.

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