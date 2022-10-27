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Зеленський призначив голову Департаменту захисту національної державності СБУ

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Четвер 27 жовтня 2022 15:55
Зеленський призначив голову Департаменту захисту національної державності СБУ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Новим начальником Департаменту захисту національної державності СБУ став уповноважений з питань контролю за діяльністю СБУ Роман Семенченко.

"Призначити Семенченка Романа Юрійовича начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - зазначається в указі.

Що відомо про Семенченка

  • розпочав кар'єру в органах СБУ у 1993 році;
  • протягом двох років обіймав посаду заступника начальника УСБУ в Дніпропетровській області;
  • у 2013 році був призначений Зеленським начальником управління СБУ в Житомирській області;
  • з 11 жовтня 2019 року обіймав посаду уповноваженого президента України з питань контролю за діяльністю СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно президент також змінив склад РНБО.

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Служба безпеки України Володимир Зеленський
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