Зеленский назначил главу Департамента защиты национальной государственности СБУ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Новым начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ стал уполномоченный по контролю за деятельностью СБУ Роман Семенченко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно президент также сменил состав СНБО.

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