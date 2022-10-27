Зеленский назначил главу Департамента защиты национальной государственности СБУ
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
Новым начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ стал уполномоченный по контролю за деятельностью СБУ Роман Семенченко.
"Назначить Семенченко Романа Юрьевича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - отмечается в указе.
Что известно о Семенченко
- начал карьеру в органах СБУ в 1993 году;
- в течение двух лет занимал должность заместителя начальника УСБУ в Днепропетровской области;
- в 2013 году назначен Зеленским начальником управления СБУ в Житомирской области;
- с 11 октября 2019 занимал должность уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно президент также сменил состав СНБО.
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