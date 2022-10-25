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Зеленський змінив склад РНБО: хто отримав посаду

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Київ, Вівторок 25 жовтня 2022 23:52
Зеленський змінив склад РНБО: хто отримав посаду Фото: Зеленський ввів до складу РНБО голову Нацбанку Пишного (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки та оборони голову Національного банку України Андрія Пишного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний Указ №736/2022, оприлюднений на сайті глави держави.

"...Ввести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України Пишного Андрія Григоровича - голову Національного банку України (зі згоди)", - йдеться у документі.

Згідно з цим указом, зі складу РНБО виведено колишнього голову НБУ Кирила Шевченка.

З березня 2014 року по листопад 2020 року Пишний був головою правління акціонерного товариства "Ощадбанк".

Окрім того, він є членом міжнародної групи із санкцій проти росії "Єрмака-Макфолла".

Нагадаємо, Верховна рада 7 жовтня призначила нового очільника Національного банку України. Посаду зайняв ексглава Ощадбанку Андрій Пишний.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що президент України Володимир Зеленський призначив на посаду голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Раніше цей пост обіймав Микола Жирнов.

Раніше президент України Володимир Зеленський змінив керівників ряду військових адміністрацій в Донецькій і Луганській областях, а також у Запорізькій та Херсонській областях.

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