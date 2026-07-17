Зеленський призначив "Флеша" своїм радником

Деталі призначення

Згідно з офіційним документом, Сергій Олександрович Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш", виконуватиме обов'язки радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони поза штатом.

Указ було підписано та оприлюднено у п'ятницю, 17 липня 2026 року.

Сергій "Флеш" Бескрестнов є відомим українським фахівцем та експертом у галузі військових технологій, радіоелектронної боротьби (РЕБ), радіорозвідки та безпілотних літальних апаратів.

Чому експерт відмовився від посади в МО

Бескрестнов розповів, що мав тривалу розмову з главою держави щодо технологічних викликів у війні, які ставатимуть дедалі складнішими та численнішими.

Під час цієї зустрічі Зеленський запропонував йому увійти до нового складу Міністерства оборони України. Проте Бескрестнов відхилив пропозицію президента.

Своє рішення відмовитися фахівець пояснив моральними міркуваннями та вірністю команді колишнього очільника оборонного відомства Михайла Федорова.

"Я є членом команди Федорова, я прийшов до Міноборони на його запрошення як його особистий радник і не можу з моральних міркувань залишитися в Міноборони без Михайла", - наголосив Бескрестнов.

Він додав, що безмежно поважає Михайла Федорова і надалі максимально допомагатиме йому у питаннях захисту країни.

Робота над обороноздатністю триватиме

Попри відмову від офіційної посади в міністерстві, експерт підкреслив, що не збирається залишатися осторонь процесів під час війни.

За його словами, президент надає йому можливості та повноваження зміцнювати обороноздатність країни на найвищому рівні.

"Для мене це все не пов’язано з політикою, для мене це можливість впливати на технологічні процеси в оборонній сфері, і тепер не лише в ЗСУ", - підсумував він.