RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский назначил "Флеша" своим советником

21:11 17.07.2026 Пт
3 мин
Известный эксперт по РЭБ и дронам получил новые полномочия
aimg Сергей Козачук
Фото: Сергей "Флеш" Бескрестнов (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил военного эксперта Сергея Бескрестнова своим советником. Он будет заниматься вопросами развития технологических направлений обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента №621/2026.

Детали назначения

Согласно официальному документу, Сергей Александрович Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", будет исполнять обязанности советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны вне штата.

Указ был подписан и обнародован в пятницу, 17 июля 2026 года.

Сергей "Флеш" Бескрестнов - известный украинский специалист и эксперт в области военных технологий, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиоразведки и беспилотных летательных аппаратов.

Почему эксперт отказался от должности в МО

Бескрестнов рассказал, что имел длительный разговор с главой государства по поводу технологических вызовов в войне, которые будут становиться все сложнее и многочисленнее.

В ходе этой встречи Зеленский предложил ему войти в новый состав Министерства обороны Украины. Однако Бескрестнов отверг предложение президента.

Свое решение отказаться специалист объяснил нравственными соображениями и верностью команде бывшего главы оборонного ведомства Михаила Федорова.

"Я являюсь членом команды Федорова, я пришел в Миноборону по его приглашению как его личный советник и не могу по моральным соображениям остаться в Минобороны без Михаила", - подчеркнул Бескрестнов.

Он добавил, что безгранично уважает Михаила Федорова и в дальнейшем будет максимально помогать ему в вопросах защиты страны.

Работа над обороноспособностью будет продолжаться

Несмотря на отказ от официальной должности в министерстве, эксперт подчеркнул, что не собирается оставаться в стороне от процессов во время войны.

По его словам, президент предоставляет ему возможности и полномочия укреплять обороноспособность страны на самом высоком уровне.

"Для меня это все не связано с политикой, для меня это возможность влиять на технологические процессы в оборонной сфере и теперь не только в ВСУ", - подытожил он.

Встреча с Зеленским

Напомним, ранее эксрадник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов подробно разбирал вызовы для ПВО и объяснял, почему сигнал тревоги о баллистической угрозе иногда срабатывает уже по прилету ракеты.

По его словам, время на реакцию в таких случаях очень ограничено, ведь ракета долетает до крупных городов, в частности в Киев, в считанные минуты.

Кроме того, эксперт предупреждал о гибридных угрозах со стороны врага по другим направлениям.

В частности, он отмечал, что РФ может и дальше использовать ретрансляторы в Беларуси для координации атак дронами на Украину, причем оборудование для ударов там могли установить тайно.

Назначению Сергея Бескрестнова предшествовала его личная встреча с главой государства.

Ранее Владимир Зеленский заинтриговал встречей с "Флешем" в своем Telegram-канале и пообещал максимально сотрудничать с военным специалистом, отметив, что именно технологичность вооружения сейчас спасает жизнь украинских бойцов на фронте.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийMiltechВойна в УкраинеДрони