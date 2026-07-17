Зеленский назначил "Флеша" своим советником

Президент Украины Владимир Зеленский назначил военного эксперта Сергея Бескрестнова своим советником. Он будет заниматься вопросами развития технологических направлений обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента №621/2026.
Согласно официальному документу, Сергей Александрович Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", будет исполнять обязанности советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны вне штата.
Указ был подписан и обнародован в пятницу, 17 июля 2026 года.
Сергей "Флеш" Бескрестнов - известный украинский специалист и эксперт в области военных технологий, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиоразведки и беспилотных летательных аппаратов.
Бескрестнов рассказал, что имел длительный разговор с главой государства по поводу технологических вызовов в войне, которые будут становиться все сложнее и многочисленнее.
В ходе этой встречи Зеленский предложил ему войти в новый состав Министерства обороны Украины. Однако Бескрестнов отверг предложение президента.
Свое решение отказаться специалист объяснил нравственными соображениями и верностью команде бывшего главы оборонного ведомства Михаила Федорова.
"Я являюсь членом команды Федорова, я пришел в Миноборону по его приглашению как его личный советник и не могу по моральным соображениям остаться в Минобороны без Михаила", - подчеркнул Бескрестнов.
Он добавил, что безгранично уважает Михаила Федорова и в дальнейшем будет максимально помогать ему в вопросах защиты страны.
Несмотря на отказ от официальной должности в министерстве, эксперт подчеркнул, что не собирается оставаться в стороне от процессов во время войны.
По его словам, президент предоставляет ему возможности и полномочия укреплять обороноспособность страны на самом высоком уровне.
"Для меня это все не связано с политикой, для меня это возможность влиять на технологические процессы в оборонной сфере и теперь не только в ВСУ", - подытожил он.
Напомним, ранее эксрадник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов подробно разбирал вызовы для ПВО и объяснял, почему сигнал тревоги о баллистической угрозе иногда срабатывает уже по прилету ракеты.
По его словам, время на реакцию в таких случаях очень ограничено, ведь ракета долетает до крупных городов, в частности в Киев, в считанные минуты.
Кроме того, эксперт предупреждал о гибридных угрозах со стороны врага по другим направлениям.
В частности, он отмечал, что РФ может и дальше использовать ретрансляторы в Беларуси для координации атак дронами на Украину, причем оборудование для ударов там могли установить тайно.
Назначению Сергея Бескрестнова предшествовала его личная встреча с главой государства.
Ранее Владимир Зеленский заинтриговал встречей с "Флешем" в своем Telegram-канале и пообещал максимально сотрудничать с военным специалистом, отметив, что именно технологичность вооружения сейчас спасает жизнь украинских бойцов на фронте.