Зеленський призначив 16 нових послів України

"Після доповідей військових і міністра внутрішніх справ України сьогодні вранці провів нараду з міністром закордонних справ України та командою Офісу. Фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів", - повідомив Зеленський

За його словами, для кожного дипломата було визначено персональні завдання та критерії оцінки результативності.

"Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців", - сказав він.

Зміни послів

Раніше стало відомо, що Зеленський 21 липня проведе конференцію послів України, яка має назву "Від сили дипломатії до дипломатії сили".