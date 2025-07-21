Зеленський призначив 16 нових послів України

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Було призначено нових послів України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент написав в Telegram.
"Після доповідей військових і міністра внутрішніх справ України сьогодні вранці провів нараду з міністром закордонних справ України та командою Офісу. Фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів", - повідомив Зеленський
За його словами, для кожного дипломата було визначено персональні завдання та критерії оцінки результативності.
"Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців", - сказав він.
Раніше стало відомо, що Зеленський 21 липня проведе конференцію послів України, яка має назву "Від сили дипломатії до дипломатії сили".
Також ми писали, що українські дипломати отримали від Зеленського вказівки про три ключові напрямки роботи з партнерами - це питання постачань зброї, відбудова України та санкції щодо РФ.
Зокрема Зеленський доручив Сибізі та МЗС України синхронізувати санкції проти Кремля з партнерами України в усіх частинах світу.
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