Зеленский назначил 16 новых послов Украины

Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром иностранных дел Андреем Сибигой. Были назначены новые послы Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент написал в Telegram.
"После докладов военных и министра внутренних дел Украины сегодня утром провел совещание с министром иностранных дел Украины и командой Офиса. Финализировали долгий процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины. Назначил 16 послов", - сообщил Зеленский
По его словам, для каждого дипломата были определены персональные задачи и критерии оценки результативности.
"Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев", - сказал он.
Ранее стало известно, что Зеленский 21 июля проведет конференцию послов Украины, которая называется "От силы дипломатии к дипломатии силы".
Также мы писали, что украинские дипломаты получили от Зеленского указания о трех ключевых направлениях работы с партнерами - это вопрос поставок оружия, восстановление Украины и санкции в отношении РФ.
В частности Зеленский поручил Сибизи и МИД Украины синхронизировать санкции против Кремля с партнерами Украины во всех частях мира.
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