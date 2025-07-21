Зеленский назначил 16 новых послов Украины

"После докладов военных и министра внутренних дел Украины сегодня утром провел совещание с министром иностранных дел Украины и командой Офиса. Финализировали долгий процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины. Назначил 16 послов", - сообщил Зеленский

По его словам, для каждого дипломата были определены персональные задачи и критерии оценки результативности.

"Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев", - сказал он.

Изменения послов

Ранее стало известно, что Зеленский 21 июля проведет конференцию послов Украины, которая называется "От силы дипломатии к дипломатии силы".