Зеленський приїхав на фронт у Запорізькій області (відео)
Президент України Володимир Зеленський приїхав на фронт. Зокрема, він відвідав Оріхівський напрямок у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео та допис Зеленського у Telegram.
Президент відвідав пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг", що входить до складу 17-го корпусу і зараз тримає оборону на Оріхівському напрямку.
"Пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг". Маю честь сьогодні бути тут, подякувати воїнам за службу й відзначити нагородами. Зараз бригада у складі 17-го корпусу веде оборону на Оріхівському напрямку. Дякую за те, що захищаєте Україну, тримаєте смугу тут", - йдеться у повідомленні.
Під час візиту голова держави заслухав доповідь щодо оперативної обстановки на напрямку, активності ворога та втрат окупантів.
Разом з командуванням вони обговорили заходи для посилення захисту Оріхівського напрямку - насамперед комплектування особовим складом, постачання окремих видів зброї та техніки, зокрема легкоброньованої, а також оснащення підрозділів засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Окрему увагу приділили розвитку безпілотних підрозділів та масштабуванню позитивного досвіду бригади щодо застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених.
Також обговорили кроки, необхідні для розширення цього практичного досвіду на інших підрозділах.
"Робимо все, щоб посилювати воїнів", - наголосили він.
Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що Зеленський відвідав позиції на Добропільському напрямку, де зустрівся з бійцями 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".
А у вівторок, 11 листопада, президент України прибув до Херсону та звернувся до українців в честь третьої річниці деокупації міста.
Ситуація у Запорізькій області
На Запорізькому напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Українські підрозділи були змушені відійти зі своїх позицій у районі Рівнопілля та поблизу населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Мисливське, Успенівка та Новомиколаївка в Запорізькій області.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше повідомив, що російським окупантам під час наступу вдалося захопити три населені пункти, ще за два села точаться важкі бої.