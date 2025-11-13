Зеленський приїхав на фронт у Запорізькій області (відео)

Президент України Володимир Зеленський приїхав на фронт. Зокрема, він відвідав Оріхівський напрямок у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео та допис Зеленського у Telegram.

Президент відвідав пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг", що входить до складу 17-го корпусу і зараз тримає оборону на Оріхівському напрямку.

"Пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг". Маю честь сьогодні бути тут, подякувати воїнам за службу й відзначити нагородами. Зараз бригада у складі 17-го корпусу веде оборону на Оріхівському напрямку. Дякую за те, що захищаєте Україну, тримаєте смугу тут", - йдеться у повідомленні.

Під час візиту голова держави заслухав доповідь щодо оперативної обстановки на напрямку, активності ворога та втрат окупантів.

Разом з командуванням вони обговорили заходи для посилення захисту Оріхівського напрямку - насамперед комплектування особовим складом, постачання окремих видів зброї та техніки, зокрема легкоброньованої, а також оснащення підрозділів засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Окрему увагу приділили розвитку безпілотних підрозділів та масштабуванню позитивного досвіду бригади щодо застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених.

Також обговорили кроки, необхідні для розширення цього практичного досвіду на інших підрозділах.

"Робимо все, щоб посилювати воїнів", - наголосили він.