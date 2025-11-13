Зеленский приехал на фронт в Запорожской области (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на фронт. В частности, он посетил Ореховское направление в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео и сообщение Зеленского в Telegram.

Президент посетил пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг", которая входит в состав 17-го корпуса и сейчас держит оборону на Ореховском направлении.

"Пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг". Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить воинов за службу и отметить наградами. Сейчас бригада в составе 17-го корпуса ведет оборону на Ореховском направлении. Спасибо за то, что защищаете Украину, держите полосу здесь", - говорится в сообщении.

Во время визита глава государства заслушал доклад об оперативной обстановке на направлении, активности врага и потерь оккупантов.

Вместе с командованием они обсудили меры по усилению защиты Ореховского направления - прежде всего комплектование личным составом, поставки отдельных видов оружия и техники, в частности легкобронированной, а также оснащение подразделений средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Отдельное внимание уделили развитию беспилотных подразделений и масштабированию положительного опыта бригады по применению наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых.

Также обсудили шаги, необходимые для расширения этого практического опыта на других подразделениях.

"Делаем все, чтобы усиливать воинов", - подчеркнул он.