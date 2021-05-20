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На всеукраинском референдуме могут поднять вопрос Донбасса

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Киев, Четверг 20 мая 2021 13:23
На всеукраинском референдуме могут поднять вопрос Донбасса Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всеукраинском референдуме могут поднять вопрос Донбасса. Также украинцы сами смогут инициировать важные для них вопросы.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

По его словам, референдум может быть инициирован народом и это важно.

"Относительно изменений в Конституцию, то это уже инициатива президента Украины. Такие вопросы есть", - отметил он.

Президент также заявил о важности закона о местных референдумах, чтобы украинцы смогли поднимать вопросы на местах.

"Относительно государственного референдума, я считаю, что это должен быть самый главный вопрос - ситуация на Донбассе. Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов по прекращению войны, мы представим на усмотрение референдум с такой тематикой", - заявил он.

Напомним, законопроект о местном референдуме №5512 внесли в Верховную раду.

Первый вице-спикер Верховной рады заявил, что парламент не будет спешить с принятием закона о местном референдуме.

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