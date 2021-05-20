На всеукраинском референдуме могут поднять вопрос Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всеукраинском референдуме могут поднять вопрос Донбасса. Также украинцы сами смогут инициировать важные для них вопросы.
Об этом он заявил на пресс-конференции.
По его словам, референдум может быть инициирован народом и это важно.
"Относительно изменений в Конституцию, то это уже инициатива президента Украины. Такие вопросы есть", - отметил он.
Президент также заявил о важности закона о местных референдумах, чтобы украинцы смогли поднимать вопросы на местах.
"Относительно государственного референдума, я считаю, что это должен быть самый главный вопрос - ситуация на Донбассе. Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов по прекращению войны, мы представим на усмотрение референдум с такой тематикой", - заявил он.
Напомним, законопроект о местном референдуме №5512 внесли в Верховную раду.
Первый вице-спикер Верховной рады заявил, что парламент не будет спешить с принятием закона о местном референдуме.