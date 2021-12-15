Зеленский о привлечении США к переговорам по Донбассу: мы готовы к трехсторонним трекам

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за то, чтобы США играли одну из главных ролей в нормандском формате. Глава государства также заявил о готовности к трехсторонним переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского по итогам переговоров в Брюсселе.

"Что касается "Нормандии". Работает она или не работает - зависит только от результата. К сожалению, если бы это зависело только от Украины, она работала бы чаще и результативнее", - сказал Зеленский.

По его словам, на сегодняшний день нормандский формат существует только в результате упорства Германии и Франции, а также желания России. Президент добавил, что из-за такого положения дел в переговорном процессе Украина работает над параллельными вещами и шагами в этом направлении.

"Я счастлив, что США хотят играть свою роль. Я бы хотел, чтобы они играли одну из главных ролей в этом урегулировании. Если нельзя подключиться к "Нормандии", то можно идти параллельным треком, мы готовы к трехсторонним трекам (Украина, США, Россия - ред.)", - добавил Зеленский.