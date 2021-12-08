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У Зеленского за любые форматы переговоров с Россией. Но есть условие

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Киев, Среда 08 декабря 2021 14:37
У Зеленского за любые форматы переговоров с Россией. Но есть условие Фото: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

У президента Украины Владимира Зеленского выступают за любые форматы переговоров с Российской Федерацией. Главное, чтобы они были плодотворными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Коммерсант".

"Прямые переговоры с Россией - мы за. Переговоры при участии Турции - согласны. Нормандия плюс США - хорошо. Главное, чтобы это принесло практические результаты", - заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Коммерсанту".

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Германия и Франция не будут против подключения США к нормандскому формату.

А президент Турции Реджеп Эрдоган снова заявил, что готов оказать поддержку и предложить посредничество между Украиной и Россией. При этом формат сотрудничества может быть любым.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Украина
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