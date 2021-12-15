RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський про залучення США до переговорів щодо Донбасу: ми готові до тристоронніх треків

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський виступив за те, щоб США грали одну з головних ролей у нормандському форматі. Глава держави також заявив про готовність до тристоронніх переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського за підсумками переговорів у Брюсселі.

"Що стосується "Нормандії". Працює вона чи не працює - залежить тільки від результату. На жаль, якби це залежало тільки від України, вона працювала б частіше і результативніше", - сказав Зеленський.

За його словами, на сьогодні нормандський формат існує тільки в результаті завзятості Німеччини і Франції, а також бажання Росії. Президент додав, що через такий стан справ у переговорному процесі Україна працює над паралельними речами і кроками в цьому напрямку.

"Я щасливий, що США хочуть грати свою роль. Я б хотів, щоб вони грали одну з головних ролей у цьому врегулюванні. Якщо не можна приєднатися до "Нормандії", то можна йти паралельним треком, ми готові до тристоронніх треків (Україна, США, Росія - ред.)", - додав Зеленський.

Нагадаємо, на переговорах з німецьким канцлером Олафом Шольцем Зеленський доніс до нього принципові позиції України.

Зазначимо, 15 грудня у Брюсселі пройшла зустріч "нормандської трійки" - Зеленського, Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиНормандський формат