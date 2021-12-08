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Германия и Франция не будут против США в нормандском формате, - МИД России

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Москва, Среда 08 декабря 2021 14:04
Германия и Франция не будут против США в нормандском формате, - МИД России Фото: "нормандская четверка" может стать "пятеркой" (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Германия и Франция вряд ли будут против подключения США к нормандскому формату урегулирования ситуации на Донбассе. На сегодня это технический вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Как заявил исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий, Франция и Германия вряд ли будут возражать против расширения этого формата за счет США. Он отметил, что во времена президентства Барака Обамы были переговорные каналы с американской стороной.

"Поэтому это сейчас вопрос техники, то ли внутри нормандского формата, то ли извне, но всегда признается значение позиции США во "внутриукраинском регулировании", это никто из профессионалов отрицать не может", - добавил он.

Напомним, ранее Красницкий заявил, что США вполне могут присоединиться к нормандскому формату урегулирования на Донбассе, поскольку в этом вопросе "нет противопоказаний".

В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Германия и Франция ранее уже отказывали в расширении нормандского формата за счет США.

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Франция Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Германия Нормандский формат
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