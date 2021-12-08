Германия и Франция не будут против США в нормандском формате, - МИД России

Германия и Франция вряд ли будут против подключения США к нормандскому формату урегулирования ситуации на Донбассе. На сегодня это технический вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

Как заявил исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий, Франция и Германия вряд ли будут возражать против расширения этого формата за счет США. Он отметил, что во времена президентства Барака Обамы были переговорные каналы с американской стороной.

"Поэтому это сейчас вопрос техники, то ли внутри нормандского формата, то ли извне, но всегда признается значение позиции США во "внутриукраинском регулировании", это никто из профессионалов отрицать не может", - добавил он.