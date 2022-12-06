ua ru
Вт, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський привітав ЗСУ зі святом (відео)

Новость на русском →
Україна, Вівторок 06 грудня 2022 09:09
Зеленський привітав ЗСУ зі святом (відео) Фото: президент України Володимир Зеленський
Автор: Наталія Гурковська

Президент Володимир Зеленський привітав ЗСУ з Днем Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

"Наші Збройні Сили захищають рідну землю, а це дає найсильнішу мотивацію з можливих. Борються за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Відстоюють правду, а тому й майбутнє України", - написав він.

За словами президента, вся Україна пишається, захоплюється та дякує кожному та кожній.

"Із великою повагою - Президент України" - додав Зеленський.

Як повідомлялося, раніше Командувач Повітряними силами привітав із Днем ЗСУ. За його словами, перемога українців зламала дух рашистської орди.

Нагадаємо, в Україні запровадили нову нагороду для волонтерів. Вона виконана у вигляді золотого серця. 5 грудня у всьому світі відзначали Міжнародний день волонтера.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Збройні сили України
NEWS
ISW про вибухи на авіабазах РФ: Може зірвати кампанію ударів по українській інфраструктурі
ISW про вибухи на авіабазах РФ: Може зірвати кампанію ударів по українській інфраструктурі
DAILY
"Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України