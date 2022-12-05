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В Україні волонтерів нагороджуватимуть "золотим серцем"

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Київ, Понеділок 05 грудня 2022 20:29
В Україні волонтерів нагороджуватимуть "золотим серцем" Фото: в Україні волонтерів нагороджуватимуть "золотим серцем" (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

В Україні запровадили нову нагороду для волонтерів. Вона виконана у вигляді золотого серця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

"Цього року ми починаємо нагородження такою відзнакою (у вигляді золотого серця - ред.). Тих, хто дійсно заслуговує. Тих, чиє серце золоте, і саме тому вони - волонтери", - написав президент.

За його словами, волонтерські проекти, організації та окремих людей нагороджуватимуть щороку.

"Люди мають знати, хто надає цю допомогу для України. Люди повинні знати, чиє серце дає нам такий результат, за який українці вдячні", - додав Зеленський.

Зазначимо, 5 грудня у всьому світі відзначають Міжнародний день волонтера.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці змогли зібрати близько 600 мільйонів гривень на покупку супутника ICEYE.

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Володимир Зеленський волонтери
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