Командувач Повітряних сил привітав з Днем ЗСУ: Звитяга українців зламала дух рашистській орді

Збройні Сили України у 2022 році героїчно відзначають свою 31 річницю. Наші захисники б'ють ворога на суходолі, у небі, на морі та в тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на привітання командувача Повітряних сил Миколи Олещука із Днем ЗСУ.

"Сьогодні окупанти програють на полі бою! Доблесть, честь, героїзм, бойовий дух та звитяга українського воїна зламали зуби рашистській орді. Відтак, вони почали терор проти мирного населення. Так чинять військові злочинці, яких засуджує увесь цивілізований світ", - наголосив генерал-лейтенант.

Олещук вказав, що Повітряні сили роблять усе можливе й неможливе, аби атаки росіян не досягали своїх цілей.

"Захищатимемо український народ та весь цивілізований світ від цілковитого зла. Будемо бити окупантів там, де вони цього не чекають", - пообіцяв військовий.

Генерал-лейтенант висловив вдячність усім захисникам неба за титанічну працю, героїзм, мужність та самовідданість при виконанні бойових завдань.

"Дякую усім захисникам та захисницям України, волонтерам, енергетикам, західним партнерам, усім - хто наближає нашу Перемогу", - додав Олещук.