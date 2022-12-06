ua ru
Вт, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Командувач Повітряних сил привітав з Днем ЗСУ: Звитяга українців зламала дух рашистській орді

Новость на русском →
Вівторок 06 грудня 2022 07:45
Командувач Повітряних сил привітав з Днем ЗСУ: Звитяга українців зламала дух рашистській орді Фото: Командувач Повітряних сил Микола Олещук (facebook.com/kpszsu)
Автор: Олег Васьків

Збройні Сили України у 2022 році героїчно відзначають свою 31 річницю. Наші захисники б'ють ворога на суходолі, у небі, на морі та в тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на привітання командувача Повітряних сил Миколи Олещука із Днем ЗСУ.

"Сьогодні окупанти програють на полі бою! Доблесть, честь, героїзм, бойовий дух та звитяга українського воїна зламали зуби рашистській орді. Відтак, вони почали терор проти мирного населення. Так чинять військові злочинці, яких засуджує увесь цивілізований світ", - наголосив генерал-лейтенант.

Олещук вказав, що Повітряні сили роблять усе можливе й неможливе, аби атаки росіян не досягали своїх цілей.

"Захищатимемо український народ та весь цивілізований світ від цілковитого зла. Будемо бити окупантів там, де вони цього не чекають", - пообіцяв військовий.

Генерал-лейтенант висловив вдячність усім захисникам неба за титанічну працю, героїзм, мужність та самовідданість при виконанні бойових завдань.

"Дякую усім захисникам та захисницям України, волонтерам, енергетикам, західним партнерам, усім - хто наближає нашу Перемогу", - додав Олещук.

Нагадаємо, ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення Росії знищили 91 590 окупантів і тисячі одиниць військової техніки ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Воздушные силы Украины
NEWS
ISW про вибухи на авіабазах РФ: Може зірвати кампанію ударів по українській інфраструктурі
ISW про вибухи на авіабазах РФ: Може зірвати кампанію ударів по українській інфраструктурі
DAILY
"Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України