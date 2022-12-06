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Зеленский поздравил ВСУ с праздником (видео)

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Украина, Вторник 06 декабря 2022 09:09
Зеленский поздравил ВСУ с праздником (видео) Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Владимир Зеленский поздравил ВСУ с Днем Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

"Наши Вооруженные Силы защищают родную землю, а это дает сильнейшую мотивацию из возможных. Борются за свободу, а это всегда умножает любую силу. Отстаивают правду, а потому и будущее Украины", - написал он.

По словам президента, вся Украина гордится, восхищается и благодарит каждого и каждую.

"С большим уважением - Президент Украины" - добавил Зеленский.

Как сообщалось, ранее Командующий Воздушными силами поздравил с Днем ВСУ. По его словам, победа украинцев сломала дух рашистской орде.

Напомним, в Украине ввели новую награду для волонтеров. Она выполнена в виде золотого сердца. 5 декабря по всему миру отмечали Международный день волонтера.

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