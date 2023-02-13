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Зеленський привітав обраного президента Кіпру з перемогою на виборах

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 13 лютого, президент України Володимир Зеленський вперше поговорив телефоном з обраним президентом Кіпру Нікосом Крістодолідісом та привітав із перемогою на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави в Telegram.

"Подякував за незмінну підтримку Кіпром України, за гуманітарну допомогу у межах ООН. Цінуємо підтримку України на нашому шляху до ЄС. Будемо й надалі посилювати нашу взаємодію", - написав він.

Нагадаємо, за результатами першого туру президентських виборів Кіпру безумовним лідером став колишній глава кіпрського міністерства закордонних справ Нікос Крістодолідіс. Консервативний політик одержав 32,04% голосів.

Крім того, за результатами другого туру Крістодолідіс отримав 51,91% голосів виборців, внаслідок чого він переміг на президентських виборах на Кіпрі.

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Володимир ЗеленськийКипр