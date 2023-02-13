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Зеленский поздравил избранного президента Кипра с победой на выборах

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский впервые поговорил по телефону с избранным президентом Кипра Никосом Христодолидисом и поздравил с победой на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Поблагодарил за неизменную поддержку Кипром Украины, за гуманитарную помощь в рамках ООН. Ценим поддержку Украины на нашем пути в ЕС. Будем и в дальнейшем усиливать наше взаимодействие", - написал он.

Напомним, по результатам первого тура президентских выборов Кипра безусловным лидером стал бывший глава кипрского министерства иностранных дел Никос Христодолидис. Консервативный политик получил 32,04% голосов.

Кроме того, по результатам второго тура Христодолидис получил 51,91% голосов избирателей, в результате чего он победил на президентских выборах на Кипре.

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Владимир ЗеленскийКипр