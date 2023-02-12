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Екс-глава МЗС Кіпру Хрістодулідес переміг на президентських виборах

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Кіпр, Неділя 12 лютого 2023 20:51
Екс-глава МЗС Кіпру Хрістодулідес переміг на президентських виборах Фото: екс-міністр закордонних справ Кіпру Нікос Хрістодулідес (facebook.com/christodoulides)
Автор: РБК-Україна

Колишній міністр закордонних справ Нікос Хрістодулідес у другому турі президентських виборів Кіпру випередив свого суперника від лівих партій, дипломата Андреаса Мавройянніса

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cyprus Mail.

За підрахунком 100% бюлетенів, Христодулідес отримав 51,91% голосів, а його опонент, кар’єрний дипломат Андреас Мавройянніс, який є колишнім головним переговорником на мирних переговорах з турками-кіпріотами та колишнім постійним представником Кіпру в ООН - 48,09%.

Христодулідес стане восьмим президентом середземноморської держави.
Він вирішуватиме, як вийти з глухого кута в переговорах про возз’єднання етнічно розколотого острова, а також як боротися із нелегальною міграцією, трудовими суперечками та працюватиме над відновленням заплямованого корупційними скандалами іміджу країни.

Кіпр був розділений після турецького вторгнення в 1974 році. Останній раунд мирних переговорів щодо возз’єднання Кіпру провалився в середині 2017 року. Христодулідес каже, що хоче відновити переговори, але вважає за необхідне переглянути регуляторні рамки ООН, запропоновані у 2017 році.

Нагадаємо, за результатами першого туру президентських виборів Кіпру безумовним лідером став колишній глава кіпрського міністерства закордонних справ Нікос Христодулідіс. Консервативний політик отримав 32,04% голосів.

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