Зеленський присвоїв звання "Героя України" розстріляному окупантами військовому

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

"Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату. Людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість - в Україні - і за його "Слава Україні!", - заявив голова держави.

Відзначимо, 6 березня мережу сколихнуло відео, яке опублікували російські окупанти. Загарбники зафільмували те, як розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".

Після публікації відео 30-та бригада заявила, що це їхній боєць Тимофій Шадура. Але заступник глави Міноборони Ганна Маляр зазначала, що це попередня інформація і точна особо загиблого все ще встановлюється.

Однак потім у ЗСУ повідомили, що розстріляним військовим може бути боєць 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Вже сьогодні СБУ повідомила, що встановила особу українського військового, якого розстріляли російські окупанти.

Мацієвський був призваний на військову службу в березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Червона Гора в Донецькій області.

Мацієвський був розстріляний окупантами 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому цього року.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв помститися за вбивство захисника.

До того ж омбудсмен Дмитро Лубинець зазначив, що відправив відео з розстрілом бійця міжнародним партнерам.

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