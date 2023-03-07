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Розстріл полоненого бійця. Маляр просить дочекатися офіційного підтвердження особи

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Київ, Вівторок 07 березня 2023 11:37
Розстріл полоненого бійця. Маляр просить дочекатися офіційного підтвердження особи Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві оборони звернулися до користувачів соцмереж на тлі повідомлень про особу розстріляного українського військовополоненого. Там просять дочекатися, поки офіційно буде встановлено особу загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

"До загиблих та їх родин має бути насамперед повага. Соцмережі і тактовність - несумісні, менше з тим, краще дочекатись допоки бригада (командир) офіційно підтвердить особу загиблого", - написала Маляр.

Розстріл українського полоненого

Нагадаємо, вчора мережу сколихнуло відео, яке опублікували російські окупанти. Загарбники зафільмували те, як розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".

На що одразу відреагували на Банковій. Керівник ОП Андрій Єрмак пообіцяв помститись за вбивство бійця. Тим часом омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що відправив відео з розстрілом українського полоненого міжнародним партнерам.

Згодом з'явилася і реакція президента Володимира Зеленського. Він пообіцяв, що Україна знайде вбивць військового, якого розстріляли російські боягузливі окупанти.

Тим часом нардепи просять главу держави надати звання Героя загиблому військовополоненому.

Розслідування цієї справи вже розпочато.

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