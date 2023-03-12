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Зеленский присвоил звание "Героя Украины" расстрелянному оккупантами военному

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Воскресенье 12 марта 2023 20:19
Зеленский присвоил звание "Героя Украины" расстрелянному оккупантами военному Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Героя Украины" расстрелянному российскими оккупантами военнослужащему Александру Мациевскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

"Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность - в Украине - и за его "Слава Украине!", - заявил глава государства.

Отметим, 6 марта сеть всколыхнуло видео, которое опубликовали российские оккупанты. Захватчики сняли то, как расстреливают украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".

После публикации видео 30-я бригада заявила, что это их боец Тимофей Шадура. Но заместитель главы Минобороны Анна Маляр отмечала, что это предварительная информация и точная особо погибшего все еще устанавливается.

Однако потом в ВСУ сообщили, что расстрелянным военным может быть боец 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

Уже сегодня СБУ сообщила, что установила личность украинского военного, которого расстреляли российские оккупанты.

Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области.

Мациевский был расстрелян оккупантами 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале этого года.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак пообещал отомстить за убийство защитника.

К тому же омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что отправил видео с расстрелом бойца международным партнерам.

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