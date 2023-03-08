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Розстріл військового під Бахмутом. З'явилося ще одне можливе ім'я загиблого

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Україна, Середа 08 березня 2023 20:45
Розстріл військового під Бахмутом. З'явилося ще одне можливе ім'я загиблого Фото: з'явилося ще одне можливе ім'я розстріляного військового (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 8 березня, в Збройних силах України заявили, що українським захисником, якого розстріляли російські військові, міг бути - Олександр Мацієвський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на регіональне управління Сил ТрО "Північ" ЗСУ.

"Вся Україна побачила страту українського воїна, бійця 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області. Відео героїчної загибелі Олександра Мацієвського за добу стало вірусним і нікого не залишило байдужим", - заявили в регіональному управління.

За їх даними, 30 грудня 2022 року на околицях Соледару він і ще четверо військовослужбовців під час переміщення прийняли зустрічний бій з переважаючими силами противника. Десь о 12-й годині візуальний контакт і зв'язок з ними зник. Прорватися до місця їхньої позиції підкріплення не змогло через безперервний мінометний обстріл та щільний вогонь зі стрілецької зброї.

Розстріл військового під Бахмутом. З'явилося ще одне можливе ім'я загиблогоРозстріл військового під Бахмутом. З'явилося ще одне можливе ім'я загиблогоФото: Олександр Мацієвський та скрін з відео розстріляного бійця (facebook.com butusov.yuriy)

"Ми до кінця не знаємо подробиці того бою. Невідомо, хто і як загинув, невідомо, як Олександр потрапив у полон, свідків на жаль не лишилося, всі загиблі або зниклі безвісти. Щодо відео: мати Олександра, його син Михайло і військовослужбовці його підрозділу впізнали побратима на цих кадрах", - повідомили в управлянні.

Проте за деякій час відбувся обмін і тіла наших Героїв, що загинули у тому бою, було передано українській стороні. 14 лютого 2023 року Ніжин зміг провести в останню путь свого земляка.

Зауважимо після публікації відео 30-та бригада заявила, що це їхній боєць Тимофій Шадура. Але заступник глави Міноборони Ганна Маляр зазначала, що це попередня інформація і точна особо загиблого все ще встановлюється.

Своєю чергою керівник ОП Андрій Єрмак пообіцяв помститись за вбивство захисника. До того ж омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що відправив відео з розстрілом бійця міжнародним партнерам.

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