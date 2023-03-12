"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового

Українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Остаточно підтвердити дані героя вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів. Крім того, СБУ отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео – саме Мацієвський.

Фото: український снайпер Олександр Мацієвський (t.me/SBUkr)

"Це справжній герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить – ворог обов’язково буде розбитий. Бо Велика перемога України складається із героїчних вчинків таких людей, як Олександр Мацієвський. Герою слава! Героям слава! Україні слава!", - зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Він також додав, що спецслужба працює над ідентифікацією окупантів, які вчинили цей кривавий злочин.

"Ми зробимо все, аби ці нелюди понесли заслужене покарання", – підкреслив Малюк.

Інформація про героя

Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецької області.

Як вдалося встановити СБУ, Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.