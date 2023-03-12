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"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового

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Україна, Неділя 12 березня 2023 19:42
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового Фото: український снайпер Олександр Мацієвський (t.me/SBUkr)
Автор: Каріна Левицька

Українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Остаточно підтвердити дані героя вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів. Крім того, СБУ отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео – саме Мацієвський.

Фото: український снайпер Олександр Мацієвський (t.me/SBUkr)

"Це справжній герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить – ворог обов’язково буде розбитий. Бо Велика перемога України складається із героїчних вчинків таких людей, як Олександр Мацієвський. Герою слава! Героям слава! Україні слава!", - зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Він також додав, що спецслужба працює над ідентифікацією окупантів, які вчинили цей кривавий злочин.

"Ми зробимо все, аби ці нелюди понесли заслужене покарання", – підкреслив Малюк.

Інформація про героя

Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецької області.

Як вдалося встановити СБУ, Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

Нагадаємо, раніше в Збройних силах України заявили, що українським захисником, якого розстріляли російські військові, міг бути - Олександр Мацієвський.

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Війна Росії проти України
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"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
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