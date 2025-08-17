ua en ru
Зеленський нагородив "Редіса" орденом Богдана Хмельницького

Київ, Неділя 17 серпня 2025 11:42
Зеленський нагородив "Редіса" орденом Богдана Хмельницького Фото: Денис Прокопенко (facebook com Denys Prokopenko)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський нагородив десятки бійців Нацгвардії, поліції, ДСНС та прикордонної служби. Серед них - оборонець Маріуполя, полковник Денис Прокопенко ("Редіс").

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №598.

Полковника Нацгвардії "Редіса" було народжено орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня отримали 10 бійців Нацгвардії - Ігор Бензерук, Денис Борцов, Станіслав Зобнєв, Святослав Козак, Максим Нечет, Богдан Олійник, Василь Савицький, Володимир Стрюков, Антон Хвостик, Богдан Цимбал.

Ще декілька десятків нацгвардійців, воїнів Нацполіції, прикордонників та бійців ДСНС отримали ордени "За мужність" трьох ступенів (більшість - посмертно), медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

Що відомо про "Редіса"

Денис "Редіс" Прокопенко - один з найвідоміших та найвпливовіших українських військовослужбовців. У 2022 році "Азов" під командуванням Прокопенка зайняв оборону Маріуполя і прилеглих сіл.

"Редіс" разом з іншими "азовцями" та захисниками Маріуполя потрапив у російський полон. Його обміняли 21 вересня 2022 року, після чого з іншими командирами, згідно з домовленістю, етапували до Туреччини.

Після повернення в Україну "Редіс" практично відразу заявив, що повертається на фронт. Більше про Дениса Прокопенка - у матеріалі РБК-Україна.

