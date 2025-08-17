Зеленський нагородив "Редіса" орденом Богдана Хмельницького

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №598.

Ще декілька десятків нацгвардійців, воїнів Нацполіції, прикордонників та бійців ДСНС отримали ордени "За мужність" трьох ступенів (більшість - посмертно), медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

Що відомо про "Редіса"

Денис "Редіс" Прокопенко - один з найвідоміших та найвпливовіших українських військовослужбовців. У 2022 році "Азов" під командуванням Прокопенка зайняв оборону Маріуполя і прилеглих сіл.

"Редіс" разом з іншими "азовцями" та захисниками Маріуполя потрапив у російський полон. Його обміняли 21 вересня 2022 року, після чого з іншими командирами, згідно з домовленістю, етапували до Туреччини.

Після повернення в Україну "Редіс" практично відразу заявив, що повертається на фронт. Більше про Дениса Прокопенка - у матеріалі РБК-Україна.